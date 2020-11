Актёр Сергей Бурунов: никто лучше Call of Duty ничего ещё не придумал

Актёр Сергей Бурунов, известный по серии фильмов «Полицейский с Рублёвки», рассказал об озвучке новой части Call of Duty: Black Ops Cold War. Его голосом говорят советский офицер Дмитрий Беликов и представитель спецслужб США Эмерсон Блэк.

«Когда я озвучиваю героя, в первую очередь, я слушаю оригинал: тайминг и как это в русском варианте уложить, понятно, что будет в изображении. Во-вторых, описание персонажажа: в каком он возрасте, чего хочет, кого боится, какие цели преследует. Из этого складывается речевая характерность.

Я очень благодарен на самом деле, что в моей любимой игре Call of Duty мне посчастливилось озвучить двух персонажей: представителя спецслужб США и советского офицера.

Мои отношения с компьютерными играми начались в глубокой молодости, со школьных времен. Конечно, таких игр тогда не было, но потом когда технологии начали развиваться стремительно, точкой стало во всем этом Call of Duty. У нас с братом было расписание, мы по очереди воевали. Я, по-моему, жил в этой игре. Call of Duty я считаю одним из величайших шутеров в мире, величайшей игрой, потому, что никто лучше ничего ещё не придумал. Она стала культовой игрой, в которой я провёл кучу времени и ничуть об этом не жалею. Потому что как ребята работают с историей, графикой, персонажами, саунд-дизайном – это великолепно. Call of Duty – это веха в игровой индустрии», — сказал Бурунов в ролике, опубликованном в официальной группе Call of Duty в «ВКонтакте».

Действие Cold War происходит в начале 1980-х годов, когда мир был в состоянии холодной войны. Вместе с отрядом элитных агентов игроку предстоит выследить таинственного человека, который хочет нарушить баланс сил между CCCP и США.