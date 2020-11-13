Около офиса Ubisoft в Монреале проходит полицейская операция. Возможен захват заложников

13 ноября офис компании Ubisoft на улице Сен-Лоран в Монреале и прилегающие дома оказались оцеплены полицией. По информации СМИ, в здание ворвались неизвестные и захватили сотрудников в заложники. Правоохранительные органы подтвердили проведение полицейской операции, но не стали сообщать подробности.
Сколько людей находится в здании, неизвестно. Так на одном из местных телеканалов сообщили, что в заложниках около 10 человек, некоторых из них удерживают внутри офиса, а части сотрудников удалось выбраться на крышу и забаррикадировать дверь.
Однако нарративный директор Assassin’s Creed Valhalla Дерби Макдевитт на своей странице в «Твиттере» сообщил, что захват заложников произошёл в соседнем здании, которое расположено рядом с монреальским офисом Ubisoft, а его и всех сотрудников компании успешно эвакуировали и отправили домой.
- 13 ноября 2020
-
23:33
-
20:36
-
20:15
-
17:06
-
16:54
-
16:39
-
16:18
-
13:00
-
09:59
-
00:31
-
00:08
-
00:03
- 12 ноября 2020
-
21:22
-
20:39
-
18:42
-
17:56
-
16:03
-
13:15
-
13:00
-
12:59
-
00:21
- 11 ноября 2020
-
22:45
-
20:08
-
17:49
-
15:05
-
14:28
-
13:40
-
13:00
-
12:52
-
11:30
-
11:21
-
00:29
-
00:05
- 10 ноября 2020
-
23:23
-
23:01