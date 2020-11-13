Около офиса Ubisoft в Монреале проходит полицейская операция. Возможен захват заложников

13 ноября офис компании Ubisoft на улице Сен-Лоран в Монреале и прилегающие дома оказались оцеплены полицией. По информации СМИ, в здание ворвались неизвестные и захватили сотрудников в заложники. Правоохранительные органы подтвердили проведение полицейской операции, но не стали сообщать подробности.

Сколько людей находится в здании, неизвестно. Так на одном из местных телеканалов сообщили, что в заложниках около 10 человек, некоторых из них удерживают внутри офиса, а части сотрудников удалось выбраться на крышу и забаррикадировать дверь.

Однако нарративный директор Assassin’s Creed Valhalla Дерби Макдевитт на своей странице в «Твиттере» сообщил, что захват заложников произошёл в соседнем здании, которое расположено рядом с монреальским офисом Ubisoft, а его и всех сотрудников компании успешно эвакуировали и отправили домой.