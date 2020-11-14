Серхио Агуэро опубликовал ролик с распаковкой PS5

Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро опубликовал видео, на котором он распаковывает новую консоль PS5.

Форвард продемонстрировал саму консоль и контроллер DualSense. На ролике Агуэро не даёт PS5 каких-то конкретных характеристик, но выглядит довольным консолью. При этом несколько дней во время трансляции на Twitch Агуэро сравнивал PlayStation 5 с iPhone 12 и сказал, что PS5 лучше PS4, но не намного.

PlayStation 5 вышла 12 ноября в США, Мексике, Японии и ряде других стран. В России и европейских странах консоль выйдет 19 ноября.