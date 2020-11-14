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Мультиплеер Cyberpunk 2077 может быть выполнен в стиле GTA Online

Мультиплеер Cyberpunk 2077 может быть выполнен в стиле GTA Online
Киберспорт / Другие игры 0

Появились сведения, что мультиплеер Cyberpunk 2077 может быть выполнен в стиле GTA Online. Об этом информирует The Gamer со ссылкой на аналитиков M Science.

Напомним, релиз Cyberpunk 2077 назначен на 10 декабря 2020 года. Его многопользовательский компонент будет запущен не ранее 2022 года.

M Science — исследовательская и аналитическая компания, которая работает с данными. Систематически представляет отчёты о самых популярных играх в отрасли, предоставляя инвесторам оценить их перспективу. Недавно M Science начала освещать CD Projekt Red и Cyberpunk 2077, предлагая глубокое понимание того, что должна делать игра, чтобы достичь финансового успеха. Полный отчёт предназначен только для подписчиков. В отчёте компании говорится, что многопользовательская модель похожа на GTA Online, с серией бесплатных DLC и расширений.

Напомним, 27 октября студия CD Project RED сообщила о переносе релиза игры с ноября на 10 декабря. Это уже третий перенос с начала года. Игра должна была выйти 16 апреля, однако выпуск отложили до 17 сентября. Последней датой релиза значилось 19 ноября. После переноса релиза разработчики сообщили, что им стали приходить сообщения с угрозами смертью.

Разработчики Cyberpunk 2077 опровергли слухи о переносе игры на 2021 год
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