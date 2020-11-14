Хип-хоп дуэт Run the Jewels снял клип, который войдёт в саундтрек Cyberpunk 2077

Популярный американский хип-хоп дуэт Run the Jewels представил клип на новую песню, которая войдёт в официальный саундтрек игры Cyberpunk 2077. Премьера видео под названием No Save Point состоялась на официальном канале игры в YouTube.
Режиссёром клипа стал американский музыкант и художник по спецэффектам Майк Дива. В видео можно легко разглядеть стилистику игры.
Видео можно посмотреть на канале Cyberpunk 2077 в YouTube. Права на видео принадлежат CD PROJEKT S.A.
Напомним, релиз Cyberpunk 2077 неоднократно сдвигался. 27 октября студия CD Project RED сообщила о переносе выхода игры с ноября на 10 декабря. Это стало уже третьим переносом с начала года. Игра должна была выйти 16 апреля, однако выпуск отложили до 17 сентября. Последней датой релиза значилось 19 ноября. После переноса релиза разработчики сообщили, что им начали приходить сообщения с угрозами смертью.
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