Разработчики Cyberpunk 2077 потратили на игру $315 млн

Аналитики польской компании DM BOS оценили бюджет Cyberpunk 2077 в 1.2 млрд злотых, что соответствует примерно $315 млн. Об этом информирует Gry-Online.



В сумму входят средства, затраченные как на разработку, так и на рекламу игры. Аналитики считают, что бюджет Cyberpunk 2077 превышает расходы на производство Grand Theft Auto 5 и The Witcher 3».



Cyberpunk 2077 — одна из самых ожидаемых игр 2020 года. Это экшен о приключениях в городе недалёкого будущего Найт Сити. Изначально релиз игры был запланирован на апрель, однако его переносили трижды. Разработчики объяснили задержки тем, что не успевают закончить проект в срок и не хотят выпускать недоделанный продукт.



Сообщаетя, что Cyberpunk 2077 выйдет на Xbox One, PlayStation 4 и PC 10 декабря 2020 года.

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