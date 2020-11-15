В мире Cyberpunk 2077 будет свой Киану Ривз. И он тоже актёр

Сценарист Cyberpunk 2077 Патрик Миллс рассказал, что в игре будет свой Киану Ривз. Персонаж упоминается в клипе под названием No Save Point, премьера которого состоялась 13 ноября.

«В строчке говорится о Киану Ривзе. Она верна с точки зрения лора вселенной, но отсылает к другому Ривзу — малоизвестному актёру эпохи Коллапса, напоминавшего Джонни Сильверхэнда. В годы после исчезновения Джонни Ривза часто принимали за него», — говорит сценарист.

Напомним, сам Киану Ривз (не игровой персонаж, а настоящий) сыграет в игре легендарного рокера и гитариста с кибернетической серебряной рукой — Джонни Сильверхенда.

Под эпохой Коллапса имелся ввиду финансовый кризис 90-х годов прошлого столетия, который сильно сказался на вселенной Cyberpunk 2077. Кризис, растянувшийся на целые десятилетия, уничтожил большинство крупных финансовых институтов.

Напомним, 27 октября разработчики сообщили о переносе релиза игры с ноября на 10 декабря. Это был уже третий перенос с начала года. Сначала игра должна была выйти 16 апреля, после чего её отложили до 17 сентября. Последней датой релиза значилось 19 ноября. После переноса релиза разработчики сообщили, что им стали приходить сообщения с угрозами смертью.