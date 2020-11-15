Ремейк Demon's Souls оценили более чем в 90 баллов

Выходят первые обзоры Demon's Souls для PlayStation 5. Уже можно констатировать, что ремейк набирает отличные показатели: на MetaCritic у игры 91-92 балла — в то время как у оригинала 89 баллов.



Ремейк получил комплименты за сохранение качеств оригинала и реализацию на первоклассном уровне. Отмечается, что новинка работает без каких-либо проблем и при этом наделена отличным интерфейсом.



В Bluepoint внесли некоторые изменения, но в целом отмечается, что ремейк сохранил многие атрибуты оригинала. В качестве удачных нововведений отмечают усовершенствование звука и отличную производительность в обоих режимах.



Продажи консоли PS5 в России стартуют 19 ноября. Релиз оригинальной Demon's Souls состоялся в 2009 году, она стала прообразом вышедшей впоследствии серии Dark Souls.