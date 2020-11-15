В ремейке Demon's Souls обнаружили потайную дверь, которой не было в оригинале

В Demon's Souls для PS5 игроки обнаружили тайную дверь. Она была найдена на уровне «1-3» при исследовании коридоров в локации Обелиска Рыцаря Башни. В оригинале для PS3 этой двери не было. Видео с демонстрацией новой двери можно посмотреть на странице пользователя Vaati в «Твиттере».
Дверь скрыта за иллюзорной стеной. При попытке её отворить всплывает следующее сообщение: «Кажется, она заперта». В итоге благодаря фоторежиму удалось выяснить, что тайная дверь ведёт на террасу. Там лежит павший рыцарь с неизвестным предметом.
Некоторые игроки допустили, что дверь, скорее всего, должна открываться каким-то механизмом, а не ключом. Механизм пока не найден, но поиски только начались.
Продажи консоли PS5 в России стартуют 19 ноября. Релиз оригинальной Demon's Souls состоялся в 2009 году, она стала прообразом вышедшей впоследствии серии Dark Souls.
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