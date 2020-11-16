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Эксперты считают, что PlayStation 5 может стать последней консолью для Sony

Эксперты считают, что PlayStation 5 может стать последней консолью для Sony
Киберспорт 0

В издании Citi Securities Japan был опубликован материал, в котором эксперты и аналитики предрекают PlayStation 5 участь последней консоли, сообщает японский сайт MyDrivers.

Специалисты считают, что жизненный цикл PlayStation 5 и Xbox Series X составит от шести до семи лет, а за это время облачные игровые сервисы типа Google Stadia, GeForce Now и Apple Arcade могут развиться до такого уровня, что в консолях пропадёт смысл.

Пока облачные сервисы не в состоянии конкурировать с консолями, но, по мнению экспертов, за жизненный цикл PlayStation 5 и Xbox Series X они должны серьёзно преобразиться, прибавив в производительности и разнообразии игр. Но основным преимуществом облачных сервисов по сравнению с консолями будет являться возможность запускать игры на мобильных устройствах.

Исходя из всего перечисленного, эксперты пришли к мнению, что игроки привыкнут к разнообразным возможностям облачного гейминга и будут отказываться от находящегося в доме дополнительного узкоспециализированного физического устройства.

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