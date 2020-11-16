Первые владельцы PlayStation 5 жалуются на неприятный шум, издаваемый консолью

Первые обладатели игровой консоли PlayStation 5 стали жаловаться на неприятный гул, который издаёт новинка в первые дни использования.

Сначала пользователи обвиняли оптический привод в шуме, издаваемым приставкой, но позже проблемой поделились и обладатели приставки без дисковода. Затем в Сети появились записи работы системы охлаждения консоли.

«Некоторые из приставок PS5 определённо точно имеют проблемы с охлаждением, и я не единственный, судя по публикациям в Reddit. Стоит ли получать возмещение?» — пожаловался в YouTube пользователь с ником Adam Mess.

Уровень громкости шума у всех разный: кто-то говорит, что гул громкий и очень мешает процессу использования, а кто-то утверждает, что шум еле слышен. Представители Sony пока никак не прокомментировали жалобы пользователей.