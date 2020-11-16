Рэпер T-Pain записал 162 трека без авторских прав в поддержку стримеров

Американский хип-хоп-исполнитель Фахим Рашид Наджим, выступающий под псевдонимом T-Pain, сделал релиз 162 треков, которые не противоречат новым условиям стримингового сервиса Twitch, связанным с нарушением авторских прав музыкальных лейблов.
На этой неделе администрация Twitch рекомендовала стримерам отказаться от прослушивания музыки во время трансляций, а также отключить оригинальные звуки в играх. Такое решение сервиса было связано с многочисленными блокировками DMCA (закон США в области авторских прав. — Прим. ред.).
Пока что никто из других музыкантов не стал участвовать в акции помощи стримерам T-Pain.
В настоящее время стриминговый сервис Twitch пытается найти пути для улучшения условий пользования сервисом, так как многие стримеры переживают за судьбу своего контента в преддверии выхода потенциально популярных игр.
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