Alohadance заработал $ 75 тыс. на покерном турнире
Стример Илья Коробкин, выступающий под никнеймом Alohadance, занял второе место на покерном турнире серии EPT, заработав $ 75 тыс.
«Илья прошёл за финальный стол турнира EPT серии $ 1050 бай и занял второе место, залутав при этом $ 60 тысяч плюс $ 15 тысяч баунти. На данный момент это самый крупный выигрыш Ильи, с чем мы его поздравляем, лучший!» — написано в официальном паблике Alohadance во «ВКонтакте».
За свою карьеру киберспортсмена Alohadance выступал за команды Virtus.Pro, Ahead Gaming, Team Empire, Vega Squadron, Winstrike, FlyToMoon и другие. В последнее время Коробкин не играет профессионально, а занимается стримингом, играет в покер и выступает в качестве эксперта на киберспортивных мероприятиях.
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