«Не играл в игры с 2013 года». Актёр Сергей Бурунов сыграл в Call of Duty на стриме

Известный по серии фильмов «Полицейский с Рублёвки» российский актёр Сергей Бурунов побывал на стриме по Call of Duty: Black Ops Cold War. Он провёл в игре 30 минут, после чего поделился своими впечатлениями от игрового процесса.

«Не играл в игры с 2013 года [...] Но меня затянуло», — заявил Бурунов на стриме.

Кроме того Сергей признался, что в своё время у него было много скандалов с женой из-за игр: «Женщины не очень это понимают. У меня было очень много скандалов. Я садился, и моя вторая половина меня теряла, потому что я сидел днями и ночами там. Доходило до того, что оборудованию наносился урон».

Ещё актёр поделился своим опытом озвучивания персонажей из игр: «Я озвучивал огромное количество персонажей из игр. [...] Помимо дубляжа и закадрового перевода я занимался и озвучиванием игр самых разных жанров. Я помню, и Unreal Tournament озвучивал».



Сергей Бурунов озвучил двух персонажей из COD: Black Ops Cold War: его голосом говорят советский офицер Дмитрий Беликов и представитель спецслужб США Эмерсон Блэк. Посмотреть стрим с участием актёра можно по этой ссылке. Время его появления на стриме — 2:24:46.