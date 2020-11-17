Диски PS5 оказались несовместимы с PS4

На площадках частных объявлений стали появляться посты о продаже дисков с играми Play Station 5.

В большинстве случаев игроки хотели запустить такой диск на PS4, но это не сработало. В объявлениях указано, что кто-то купил такой диск по собственной ошибке, а кто-то слишком положился на продавцов.



Формат Blu-ray 4K Ultra HD для PS5 позволяет хранить до 100 ГБ данных по сравнению с обычными дисками Blu-ray для PS4, на которых может храниться только 50 ГБ данных. Компания Sony не акцентировала внимание на том факте, что диски PS5 невозможно считать на дисководе PS4. Российские розничные магазины стали продавать диски с играми PS5 с 12 ноября — за неделю до старта продаж конс



Дисковые версии Assassin's Creed Valhalla и ещё нескольких игр для Xbox имеют лишь одну версию, которая совместима одновременно с Xbox One и Xbox Series X|S.