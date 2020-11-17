В Сети появился ролик с кадрами из Cyperpunk 2077

В интернете размещён минутный видеоролик с новыми кадрами из игры Cyberpunk 2077. Многие уже известные игрокам локации показаны в нём в новых ракурсах.

В ряде мест можно увидеть метки заданий и интерфейс — на ролике отображён игровой процесс.

Кроме того, на видео можно увидеть улицы Найт-Сити, персонажей игры и так далее. В том числе показан редактор персонажей и возможности кастомизации. В частности, видно, как игрок может настроить даже зубы персонажа.



Напомним, что игра Cyberpunk 2077 должна была быть выпущена на этой неделе, но премьеру перенесли на 10 декабря, потому что её необходимо оптимизировать под PS4 и Xbox One. А вот версия для PC завершена в полном объёме.