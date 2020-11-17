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Разработчики Mortal Kombat 11 продемонстрировали бой Рэмбо и Терминатора

Разработчики Mortal Kombat 11 продемонстрировали бой Рэмбо и Терминатора
Киберспорт / Другие игры 0

Разработчики Mortal Kombat 11 выпустили два новых трейлера, в которых демонстрируется противостояние двух противоборствующих героев боевиков — Рэмбо и Терминатора.

Видео опубликовано на YouTube-канале Mortal Kombat.

Видео опубликовано на YouTube-канале Mortal Kombat.

10 ноября разработчики выпустили трейлер, посвящённый Милине. 17 ноября Милина появится в игре наряду с Рэмбо и Рейном. Все трое станут частью Kombat Pack 2 в специальном издании игры Mortal Kombat 11 Ultimate. Отметим, что образ Рэмбо был воссоздан из фильма «Первая кровь», а озвучивает персонажа сам Сильвестр Сталлоне.

Последний релиз крупного дополнения Aftermath для игры Mortal Kombat 11 состоялся 26 мая 2020 года. В нём геймеров ожидали новые главы сюжетной кампании, три дополнительных персонажа Фуджин, Шива и Робокоп, дополнительные арены, фаталити и другой контент.

Mortal Kombat 11 Ultimate выйдет 17 ноября для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Nintendo Switch, PC и Google Stadia. Издание будет включать в себя всё что было выпущено до этого момента наряду с новым DLC Kombat Pack 2. Mortal Kombat 11 Ultimate будет доступна в цифровом виде, а физические версии будут выпущены позже для консолей PlayStation 5, Xbox Series и Xbox One. Физические версии PlayStation 4, как ожидается, будут запущены в январе 2021 года.

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