Команда моддеров Witcher 3 опубликовала патч размером 2,5 гБ

Команда разработчиков модов для Witcher 3: Wild Hunt выпустила обширный патч Shades of Iron размером 2,5 гигабайта с дополнительным контентом для игры.
По словам разработчиков, мод не заменяет основной контент игры, а дополняет его новыми доспехами, оружием и врагами. Shades of Iron добавит в процесс игры 542 новых функциональных предметов и больше 125 новых врагов. Патч дополнительно содержит 26 наборов брони и 36 новых видов оружия.
Броня достанется скачавшему с новой механикой, допускающей настраивать персонажей. Новые комплекты брони имеют полностью имитированную физику ткани. Помимо этого патч вносит корректировки в оружие. Копья будут иметь увеличенный радиус действия, двуручные мечи станут медленнее с большим уровнем урона и так далее.
Мод размером в 2,5 гигабайта можно скачать на сайте NexusMods. Команда разработчиков заявила, что он будет совместим со всеми модами, ранее установленными в игру.
- 17 ноября 2020
-
12:35
-
10:58
-
10:17
-
08:26
-
06:54
-
05:55
- 16 ноября 2020
-
23:39
-
18:13
-
15:32
-
14:20
-
13:45
-
11:58
-
11:52
- 15 ноября 2020
-
23:53
-
22:39
-
22:10
-
20:29
-
15:00
-
12:47
-
11:54
-
10:14
- 14 ноября 2020
-
23:54
-
21:32
-
19:50
-
13:07
-
11:17
-
07:03
- 13 ноября 2020
-
23:33
-
20:36
-
20:15
-
17:06
-
16:54
-
16:39
-
16:18
-
13:00