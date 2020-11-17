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Команда моддеров Witcher 3 опубликовала патч размером 2,5 гБ

Команда моддеров Witcher 3 опубликовала патч размером 2,5 гБ
Киберспорт / Другие игры 0

Команда разработчиков модов для Witcher 3: Wild Hunt выпустила обширный патч Shades of Iron размером 2,5 гигабайта с дополнительным контентом для игры.

По словам разработчиков, мод не заменяет основной контент игры, а дополняет его новыми доспехами, оружием и врагами. Shades of Iron добавит в процесс игры 542 новых функциональных предметов и больше 125 новых врагов. Патч дополнительно содержит 26 наборов брони и 36 новых видов оружия.

Броня достанется скачавшему с новой механикой, допускающей настраивать персонажей. Новые комплекты брони имеют полностью имитированную физику ткани. Помимо этого патч вносит корректировки в оружие. Копья будут иметь увеличенный радиус действия, двуручные мечи станут медленнее с большим уровнем урона и так далее.

Мод размером в 2,5 гигабайта можно скачать на сайте NexusMods. Команда разработчиков заявила, что он будет совместим со всеми модами, ранее установленными в игру.

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