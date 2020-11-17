Появилось изображение коробки с диском Cyberpunk 2077 для PS4

Одна из самых ожидаемых игр года Cyberpunk 2077 выйдет на двух дисках для консоли PS4, судя по слитым бокс-артам. Ожидается, что игра займёт на устройстве около 70 гигабайт.
Необходимая информация для установки
Фото: https://www.playground.ru/cyberpunk_2077/news/cyberpunk_2077_vyjdet_na_dvuh_diskah_dlya_ps4-1076533
Ранее стало известно, что CD Projekt RED отложит выпуск Cyberpunk 2077 до 10 декабря. Причиной этому послужила необходимость доработки контента, а также неполадки с чтением игры на консолях PlayStation 4 и Xbox One.
Слитыми кадрами бокс-артов и рекламных материалов к предстоящему выходу игры поделился пользователь Reddit. На кадрах есть задняя сторона упаковок к дискам, где указано, что для установки игры необходимо два Blu-Ray носителя.
Информация, подтверждающая наличие двух Blu-Ray дисков
Фото: https://www.reddit.com/r/cyberpunkgame/comments/jv5bts/back_again_with_a_scoop_heres_whats_inside_an
«Компания, в которой я работаю, только что получила эти промоматериалы к Cyberpunk 2077» — пишет в своём Reddit пользователь с никнеймом Mikeymorphin.
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