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Появилось изображение коробки с диском Cyberpunk 2077 для PS4

Появилось изображение коробки с диском Cyberpunk 2077 для PS4
Киберспорт / Другие игры 0

Одна из самых ожидаемых игр года Cyberpunk 2077 выйдет на двух дисках для консоли PS4, судя по слитым бокс-артам. Ожидается, что игра займёт на устройстве около 70 гигабайт.

Необходимая информация для установки

Необходимая информация для установки

Фото: https://www.playground.ru/cyberpunk_2077/news/cyberpunk_2077_vyjdet_na_dvuh_diskah_dlya_ps4-1076533

Ранее стало известно, что CD Projekt RED отложит выпуск Cyberpunk 2077 до 10 декабря. Причиной этому послужила необходимость доработки контента, а также неполадки с чтением игры на консолях PlayStation 4 и Xbox One.

Слитыми кадрами бокс-артов и рекламных материалов к предстоящему выходу игры поделился пользователь Reddit. На кадрах есть задняя сторона упаковок к дискам, где указано, что для установки игры необходимо два Blu-Ray носителя.

Информация, подтверждающая наличие двух Blu-Ray дисков

Информация, подтверждающая наличие двух Blu-Ray дисков

Фото: https://www.reddit.com/r/cyberpunkgame/comments/jv5bts/back_again_with_a_scoop_heres_whats_inside_an

«Компания, в которой я работаю, только что получила эти промоматериалы к Cyberpunk 2077» — пишет в своём Reddit пользователь с никнеймом Mikeymorphin.

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