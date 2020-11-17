PS5 на вторичном рынке ценится выше, чем Xbox Series X

Консоли Xbox Series X, Xbox Series S и PlayStation 5 продаются на вторичном рынке вдвое, а то и втрое дороже, чем в официальных магазинах.

Перекупщики просят за младшую модель Xbox Series S от $ 450, хотя розничная цена на неё составляет $ 300. Xbox Series X продают за $ 800, хотя в магазине консоль продаётся за $ 500.

А на PS5 установили ещё больший ценник — за консоль без дисковода спекулянты просят от $ 900. В России предзаказы на PS5 продают за 70-100 тысяч рублей, хотя розничная цена цифровой версии составляет $ 400, или 37 999 рублей, а стандартной — $ 500, или 46 999 рублей.

На «Авито» можно наткнуться на продавцов, которые продают PS5 за 800 тыс. рублей:

Высокий ценник на консоли объясняется их дефицитом: предзаказать PS5 прямо сейчас уже практически невозможно, а Xbox Series X и Series S полностью раскупили в магазинах. Продажи консоли PS5 начались 12 ноября в США и Японии, а в России они стартуют 19 ноября.