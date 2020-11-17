Sergej из ENCE решил приостановить карьеру ради службы в армии

18-летний киберспортсмен, выступающий за ENCE eSports в CS:GO под никнеймом Sergej, Ере Сало, решил приостановить карьеру ради службы в финской армии.

Сало принял решение самостоятельно, уведомил команду о временном выходе из состава на период контрактной службы в национальной армии Финляндии. Контракт с игроком будет сохранён, а его дальнейшая судьба станет известна после возвращения Сало в состав команды.

«После переговоров с командой, тренерским штабом и остальной организацией мы пришли к обоюдному согласию, что он будет удалён из игрового состава», — уточняется на официальном сайте команды.

Sergei играет профессионально с 13 лет. За карьеру киберспортсмена финн заработал более $ 200 тыс. призовых.