Sergej из ENCE решил приостановить карьеру ради службы в армии
18-летний киберспортсмен, выступающий за ENCE eSports в CS:GO под никнеймом Sergej, Ере Сало, решил приостановить карьеру ради службы в финской армии.
Сало принял решение самостоятельно, уведомил команду о временном выходе из состава на период контрактной службы в национальной армии Финляндии. Контракт с игроком будет сохранён, а его дальнейшая судьба станет известна после возвращения Сало в состав команды.
«После переговоров с командой, тренерским штабом и остальной организацией мы пришли к обоюдному согласию, что он будет удалён из игрового состава», — уточняется на официальном сайте команды.
Sergei играет профессионально с 13 лет. За карьеру киберспортсмена финн заработал более $ 200 тыс. призовых.
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