Дефицит Xbox Series X и Series S сохранится примерно до апреля 2021 года

В компании Microsoft полагают, что дефицит Xbox Series X и Series S будет преодолён не ранее второго квартала 2021 года. Предполагается, что исправная поставка консолей начнёт действовать лишь через четыре-шесть месяцев. Финансовый директор Xbox Тим Стюарт ожидает, что к тому моменту компания сумеет в полной мере удовлетворить спрос на консоли.



«Я думаю, мы продолжим испытывать нехватку поставок, пока приближаемся к постпраздничному кварталу. Затем, когда мы дойдём до четвёртого квартала, наша цепочка поставок заработает на полной скорости, приближаясь к показателям отрезка до лета», — приводит слова Стюарта Video Games Chronicle.



В России консоли Xbox Series X и S доступны для покупки в розничных магазинах и интернет-магазинах начиная с 10 ноября. Розничная цена Xbox Series X составляет 45 590 рублей.