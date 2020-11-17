Дефицит Xbox Series X и Series S сохранится примерно до апреля 2021 года

В компании Microsoft полагают, что дефицит Xbox Series X и Series S будет преодолён не ранее второго квартала 2021 года. Предполагается, что исправная поставка консолей начнёт действовать лишь через четыре-шесть месяцев. Финансовый директор Xbox Тим Стюарт ожидает, что к тому моменту компания сумеет в полной мере удовлетворить спрос на консоли.
«Я думаю, мы продолжим испытывать нехватку поставок, пока приближаемся к постпраздничному кварталу. Затем, когда мы дойдём до четвёртого квартала, наша цепочка поставок заработает на полной скорости, приближаясь к показателям отрезка до лета», — приводит слова Стюарта Video Games Chronicle.
В России консоли Xbox Series X и S доступны для покупки в розничных магазинах и интернет-магазинах начиная с 10 ноября. Розничная цена Xbox Series X составляет 45 590 рублей.
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