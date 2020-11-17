Российским игрокам придётся подождать цифровую версию PS5

Цифровая версия PlayStation 5 не будет доступна в российских магазинах в день старта продаж, сообщает Mail.ru. Магазины «М.Видео», «1С Интерес», DNS и Videoigr.net уже уведомили об этом покупателей. Стандартную версию консоли игроки смогут получить в срок, то есть 19 ноября.

Когда предзаказавшие цифровую версию PS5 смогут получить консоль — не уточняется. В письме от DNS говорится, что срок выдачи товара может сместиться на несколько дней. Все, кто успел оформить предзаказ на PS5 без дисковода, смогут забрать свои устройства, как только они прибудут в магазины. Конкретная дата получения зависит от места проживания предзаказавшего.

Напомним, Sony планирует распространять новую консоль в онлайн-режиме. Таким образом, желающие приобрести приставку не смогут просто прийти в магазин и приобрести PlayStation 5.



Первыми опробовать PS5 смогли жители США, Канады, Мексики, Кореи, Японии и Австралии. У них консоль вышла 12 ноября. В России релиз запланирован на 19 ноября 2020 года. Стоимость консоли составляет 46 999 рублей. Версия без дисковода обойдётся в 37 999 рублей.