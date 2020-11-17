Лучшей командой СНГ по World of Tanks Blitz стала команда Crocodiles

На проходившем с 13 по 14 ноября турнире Blitz CIS Cup четыре лучшие русскоязычные команды сезона по World of Tanks Blitz разыграли $ 50 тыс. Победителем стала команда Crocodiles, забравшая из призового фонда ровно половину денег — $ 25 тыс.
Первый день запомнился напряжённым сражением действующих чемпионов мира — команды 7STAR и команды C4: со счётом 2:3 команда 7STAR в упорной борьбе сложила с себя чемпионские полномочия и заняла 4-е место. Командам С4 и Сrocodiles предстояло схлестнуться в гранд-финале.
Во второй день состоялся финал, борьбы в котором не получилось: «крокодилы» уверенно разгромили соперников (5:1) и стали чемпионами СНГ по World of Tanks Blitz.
Итоговая сетка с призовыми выглядит следующим образом:
1. [MERCY] Crocodiles – $ 25 тыс.
2. [C4] C4 – $ 15 тыс.
3. [GGAME] GUCCI GANG TEAM – $ 7 тыс.
4. [7STAR] 7STAR – $ 4 тыс.
Blitz CIS Cup powered by AppGallery — второе событие на онлайн-соревнованиях по World of Tanks Blitz — Blitz Cup. Впереди зрителей ждут танковые сражения на турнирах Blitz Europe Cup (20 и 21 ноября) и Blitz North America Cup (27 и 28 ноября).
Запись трансляции чемпионата:
Видео опубликовано на YouTube-канале World of Tanks Blitz.
- 18 ноября 2020
-
00:46
- 17 ноября 2020
-
23:32
-
20:00
-
18:00
-
17:31
-
15:11
-
14:43
-
12:35
-
10:58
-
10:17
-
08:26
-
06:54
-
05:55
- 16 ноября 2020
-
23:39
-
18:13
-
15:32
-
14:20
-
13:45
-
11:58
-
11:52
- 15 ноября 2020
-
23:53
-
22:39
-
22:10
-
20:29
-
15:00
-
12:47
-
11:54
-
10:14
- 14 ноября 2020
-
23:54
-
21:32
-
19:50
-
13:07
-
11:17
-
07:03
- 13 ноября 2020
-
23:33