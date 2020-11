Лучшей командой СНГ по World of Tanks Blitz стала команда Crocodiles

На проходившем с 13 по 14 ноября турнире Blitz CIS Cup четыре лучшие русскоязычные команды сезона по World of Tanks Blitz разыграли $ 50 тыс. Победителем стала команда Crocodiles, забравшая из призового фонда ровно половину денег — $ 25 тыс.



Первый день запомнился напряжённым сражением действующих чемпионов мира — команды 7STAR и команды C4: со счётом 2:3 команда 7STAR в упорной борьбе сложила с себя чемпионские полномочия и заняла 4-е место. Командам С4 и Сrocodiles предстояло схлестнуться в гранд-финале.

Во второй день состоялся финал, борьбы в котором не получилось: «крокодилы» уверенно разгромили соперников (5:1) и стали чемпионами СНГ по World of Tanks Blitz.



Итоговая сетка с призовыми выглядит следующим образом:



1. [MERCY] Crocodiles – $ 25 тыс.

2. [C4] C4 – $ 15 тыс.

3. [GGAME] GUCCI GANG TEAM – $ 7 тыс.

4. [7STAR] 7STAR – $ 4 тыс.



Blitz CIS Cup powered by AppGallery — второе событие на онлайн-соревнованиях по World of Tanks Blitz — Blitz Cup. Впереди зрителей ждут танковые сражения на турнирах Blitz Europe Cup (20 и 21 ноября) и Blitz North America Cup (27 и 28 ноября).

Запись трансляции чемпионата:

Видео опубликовано на YouTube-канале World of Tanks Blitz.