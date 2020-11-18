Релиз Assassin’s Creed Valhalla оказался лучшим в истории серии

Релиз Assassin’s Creed Valhalla оказался крайне успешным для Ubisoft. Как сообщили в компании UBISOFT, только за первую неделю было реализовано больше копий Valhalla, чем любой другой части Assassin’s Creed за аналогичный период.



Кроме того, Assassin’s Creed Valhalla стала самой успешной игрой от Ubisoft для персональных компьютеров за всю историю компании.



Ранее самой продаваемой игрой серии была Assassin's Creed III — за первую неделю было реализовано 3,5 млн копий.



Assassin's Creed Valhalla, доступная на всех платформах, была анонсирована ещё 29 апреля. Это 12-я игра в серии Assassin’s Creed. Действие разворачивается в IX веке на территории Англии в эпоху завоеваний викингов. Главный герой — норвежский викинг Эйвор. Его задача — помочь соклановцам построить новый дом на чужой земле.