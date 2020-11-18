Вышел новый ролик с Cyberpunk 2077: авторы показали геймплей на Xbox One и Xbox Series X

Польская студия CD Projekt RED показала, как будет выглядеть Cyberpunk 2077 на консолях Xbox One X и Xbox Series X. Игровой процесс на этих консолях был показан впервые.

Геймплейное видео было представлено на очередной презентации Night City Wire, которая прошла 17 ноября. Игроки могли взглянуть на разницу между игрой на Xbox One X и Xbox Series X.

Видео опубликовано на YouTube-канале Cyberpunk 2077.

Цель презентации состояла в том, чтобы показать потребителям, что игра будет совместима как с новыми, так и со старыми игровыми консолями. Версия игры для консолей нового поколения выйдет «где-то в 2021 году» в виде бесплатного обновления.

Напомним, 27 октября разработчики сообщили о переносе релиза игры с ноября на 10 декабря. Это был уже третий перенос с начала года. Игра должна была выйти 16 апреля, но выход отложили до 17 сентября. Последней датой релиза значилось 19 ноября. После переноса релиза разработчики сообщили, что им стали приходить сообщения с угрозами смертью.