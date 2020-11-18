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Глава PlayStation: считаю цены на игры для PS5 справедливыми

Глава PlayStation: считаю цены на игры для PS5 справедливыми
Киберспорт / Другие игры 0

CEO производителя PlayStation Джим Райан поделился мнением об обновлённых ценниках на игры, предназначенные для новой консоли PS5.

«Считаю повышение цен на эксклюзивы PlayStation справедливыми. Если принять во внимание продолжительность игры, количество часов, которые вы можете потратить на прохождение, в данном случае речь идёт о Demon's Souls, и сравнить эту цифру со временем, которое предлагают другие формы развлечений, определённые параллели напрашиваются сами собой», — цитирует Райана The Telegraph.

Также Райан уточнил, что повышение цен обусловлено усложнением процесса разработки контента.

Ранее стало известно о повышении цен на эксклюзивные игры для консоли PS5 по всему миру. В Европе релизы игр обойдутся поклонникам в € 70, а в России, при пересчёте на последний курс валют, около 5500 рублей.

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