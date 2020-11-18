Ubisoft выполнила просьбу «лысого из Brazzers» — Tachanka снова в деле в Rainbow Six Siege

В феврале 2020 года актёр фильмов для взрослых Джонни Синс, известный как «лысый из Brazzers», попросил усилить оперативника Tachanka, который был доступен в тестовой версии игры Rainbow Six Siege. И вот в ноябре Ubisoft выполнила пожелания, добавив обновлённого героя на основные серверы игры.

Основным оружием Tachanka после модификации стал ручной пулемёт, которым можно разрушить неусиленные стены и люки. Также именно Tachanka стал обладателем нового девайса «Шумиха», который выпускает зажигательные снаряды. Боеприпасов в магазине всего пять, зато высокая скорострельность. И ещё одна немаловажная особенность — снаряды гранатомёта рикошетят, что можно использовать для поражения труднодоступных целей за укрытиями.