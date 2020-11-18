В Японии PlayStation 5 значительно обогнала по продажам Xbox Series X/S

Японское издание Famitsu опубликовало данные о продажах консолей нового поколения в Стране восходящего солнца. Приставок PlayStation 5 местного производителя Sony было продано 118 тысяч экземпляров за четыре дня. Приставки Xbox Series X/S компании Microsoft разошлись за шесть дней в количестве 21 тысячи штук. При этом распроданы были все завезённые в Японию экземпляры, так что, не исключено, при большем завезённом объёме цифры продаж были бы выше.

Ометим, что PS5 проигрывает по объёмам продаж в аналогичный период PS4: 322 тысячи — за 2 дня. Это может быть связано с ограниченным запасом произведенных консолей нового поколения.

Самой продаваемой игрой для PlayStation 5 стала Spider-Man: Miles Morales. Она разошлась тиражом 18 640 копий. Всего на 33 копии отстаёт Demon’s Souls.