В бесплатном эксклюзиве PlayStation 5 нашли 64 отсылки к другим играм Sony

В бесплатном эксклюзиве Astro's Playroom, который предустановлен во все PS5, насчитали 64 отсылки к другим играм Sony.
В пятичасовой игре, которая призвана показать все возможности нового контроллера DualSense, можно встретить Дрейка из Uncharted, Атрея с Кратосом, Элой, Элли и Джоэл из The Last of Us, малышей из Patapon, Охотника из Bloodborne, коробку из Metal Gear Solid, персонажей из God of War, Devil May Cry и многих других игр. Целый интерактивный музей памяти для игр, которые выходили на разных поколениях PlayStation.
PlayStation 5 вышла в США и Японии 12 ноября. Продажи PS5 в России стартуют уже завтра, 19 ноября. Цена консоли составляет 37 990 рублей за издание без дисковода и 46 990 рублей за версию с оптическим приводом.
Видео можно посмотреть на канале IGN на YouTube.
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