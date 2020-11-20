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Британский ретейлер назвал причину задержек поставок PlayStation 5. Она вас рассмешит

Британский ретейлер назвал причину задержек поставок PlayStation 5. Она вас рассмешит
Киберспорт 0

Британский ретейлер Game обвинил большие размеры консоли PlayStation 5 в задержке поставок.

В заявлении, отправленном по электронной почте клиентам, предзаказавшим консоль, говорится, что доставка консолей затрудняется по причине их большого размера и дефицита на рынке.

Ретейлеры уже столкнулись с проблемами, поскольку нехватка консолей в день релиза вызвала беспокойство у покупателей. Поскольку большая часть Великобритании находится под блокировкой, интернет-ретейлеры вынуждены отбиваться от потока негатива.

Пользователи отреагировали на письмо британского ретейлера мемами:

«Крупнейший розничный магазин игр в Великобритании обвинил размер PS5 в том, что им сегодня не удалось доставить некоторые консоли. Смех», — написал редактор The Verge в «Твиттере».

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