Доменико Тедеско: часто играл с друзьями в FIFA, когда мне было 16-18 лет

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос о своём отношении к видеоиграм.

«Часто играл с друзьями в FIFA, когда мне было 16-18 лет. Сейчас уже выходит 21-я часть, а в наше время это была FIFA 12-13. Иногда играли в PES. Играли только в футбол, но было довольно весело», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

FIFA 21 — очередная часть футбольного симулятора от Electronic Arts. Игроков ждёт доступ к Лиге чемпионов и Кубку Либертадорес, а также многое другое, включая обновлённую графику и улучшенный режим карьеры. PC-версия игры будет выполнена на одном уровне с версиями PS4 и Xbox One, в то время как владельцы Xbox Series X и PlayStation 5 получат улучшенную игру, созданную специально для консолей девятого поколения.