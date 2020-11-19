Художник показал возможный вид главного героя GTA: Vice City, если бы игра вышла в 2020-м

Турецкий художник Хоссейн Диба показал, как мог бы выглядеть главный герой GTA: Vice City Томми Версетти, если бы игра вышла в 2020 году.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» художника.
В подписи к фото Диба указал, что в его детстве не было PS2, поэтому ему приходилось ходить к соседям, чтобы поиграть или хотя бы посмотреть. По его словам, наблюдать за Vice City было «настоящим волшебством».
Диба с 2008 года занимается дизайном различных героев — для игр, кино и так далее.
Grand Theft Auto: Vice City (сокращённо GTA: Vice City или GTA:VC) — компьютерная игра, разработанная британской студией Rockstar North и издательской американской студией Rockstar Games. Это четвёртая по счёту и вторая трёхмерная игра в серии игр Grand Theft Auto. Вышла 27 октября 2002 года для PlayStation 2 и 12 мая 2003 года для персональных компьютеров.
- 19 ноября 2020
-
15:00
-
14:33
-
12:58
-
12:45
-
10:32
-
00:08
- 18 ноября 2020
-
22:56
-
19:51
-
19:08
-
14:20
-
14:04
-
10:17
-
09:46
-
00:46
- 17 ноября 2020
-
23:32
-
20:00
-
18:00
-
17:31
-
15:11
-
14:43
-
12:35
-
10:58
-
10:17
-
08:26
-
06:54
-
05:55
- 16 ноября 2020
-
23:39
-
18:13
-
15:32
-
14:20
-
13:45
-
11:58
-
11:52
- 15 ноября 2020
-
23:53
-
22:39