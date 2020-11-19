Художник показал возможный вид главного героя GTA: Vice City, если бы игра вышла в 2020-м

Турецкий художник Хоссейн Диба показал, как мог бы выглядеть главный герой GTA: Vice City Томми Версетти, если бы игра вышла в 2020 году.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» художника.

В подписи к фото Диба указал, что в его детстве не было PS2, поэтому ему приходилось ходить к соседям, чтобы поиграть или хотя бы посмотреть. По его словам, наблюдать за Vice City было «настоящим волшебством».

Диба с 2008 года занимается дизайном различных героев — для игр, кино и так далее.

Grand Theft Auto: Vice City (сокращённо GTA: Vice City или GTA:VC) — компьютерная игра, разработанная британской студией Rockstar North и издательской американской студией Rockstar Games. Это четвёртая по счёту и вторая трёхмерная игра в серии игр Grand Theft Auto. Вышла 27 октября 2002 года для PlayStation 2 и 12 мая 2003 года для персональных компьютеров.