Первые покупатели PS5 в России обменивают консоль на iPhone 12 Pro и завышают цены

Из-за проблем с поставками не всем российским игрокам суждено получить PS5 в срок. Этим активно пользуются первые покупатели. На вторичном рынке появляются объявления, где PS5 предлагают купить за 300 тыс. рублей или обменять на iPhone 12, сообщает Mail.ru.

Один из продавцов из Брянской области готов продать свою PS5 за 300 тыс. рублей:

«Новая, получили сегодня, максимальная комплектация. Цена за эксклюзивность. Глупые вопросы не задавать», — написал он на «Авито».

А девушка из Татарстана собирается обменять свою консоль на iPhone 12 Pro:

«Я хотела на свой юбилей PlayStation 5. Муж сегодня подарил. Сказал, что приставка очень дорогая. Но сейчас я хочу новый iPhone 12 Pro белого цвета. Так как у нас есть PlayStation 4, то я решила продать новую консоль и купить себе iPhone 12 Pro. Ну либо я обменяюсь, если у вас есть новый нераспечатанный белый iPhone 12 Pro. Приставка обёрнута в плёнку и не будет открываться, пока не найдём покупателя. Наклейки целые, коробка запечатана», — написала девушка на «Авито».

Продажи PlayStation 5 стартовали 19 ноября по всей России. Покупателям, сделавшим предзаказ, консоли должны были доставить на дом или в пункты самовывоза. Однако вчера магазины стали рассылать уведомления, что «по независящим причинам» доставки переносятся на неопределённый срок. Сложности наблюдались у всех ретейлеров: «М.Видео», Ozon, «Эльдорадо», «1С-Интерес», DNS. При этом в основном проблема коснулась покупателей из Москвы и Московской области, где сохраняется повышенный спрос на покупку PS5.