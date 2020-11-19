Российский студент-отличник стал закладывать наркотики ради World of Tanks
Александр, студент-отличник из СПбГУ, стал закладывать наркотики, чтобы вкладывать заработанные на этом деньги в популярную онлайн-игру World of Tanks. Главная цель, которую поставил парень, — прокачать свой аккаунт, информирует телеграм-канал Mash.
Сообщается, что все средства тратились на игровую валюту и электронные книги о саморазвитии. Геймером было вложено в игру порядка 300 тысяч рублей.
22-летний студент учился на физфаке. Жил в квартире у бабушки, часто проводил свободное время дома и не особо любил гулять.
Геймер был взят с поличным. В момент задержания у него нашли около 40 пакетов с запрещёнными наркотическими веществами. Сейчас Александр находится под домашним арестом.
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