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Клиенты Amazon UK пожаловались на товары, пришедшие им вместо PS5

Клиенты Amazon UK пожаловались на товары, пришедшие им вместо PS5
Киберспорт / Другие игры 0

Пользователи британского отделения Amazon, оформившие предзаказы на PlayStation 5, получили свои посылки, однако вместо долгожданной консоли некоторые из них стали обладателями товаров совсем не из той категории.

Публикация одного из клиентов ретейлера, получившего большую упаковку кошачьего корма Felix.

Кошачий корм Purina Felix вместо новинки от Sony

Кошачий корм Purina Felix вместо новинки от Sony

Фото: https://www.resetera.com/threads/multiple-reports-of-amazon-ps5-deliveries-swapped-out-for-unrelated

«Получил сегодня посылку от Amazon UK. Ну что за чертовщина! Оформил предзаказ аж в сентябре!» — пишет в «Твиттере» пользователь Дэвид Хилл, получивший массажёр для ног.

Пользователь с подтверждённым аккаунтом в «Твиттере» писатель Стив Мэй обратил внимание общественности на то, что получил китайскую фритюрницу вместо заветной игровой консоли.

«PlayStation 5 (на самом деле это воздушная фритюрница) была доставлена мне в коробке Amazon, но без чёрной ленты Amazon, здесь обычная клейкая лента», — пожаловался Мэй.

Журналистка Guardian и Cosmopolitan Бекс Эйприл Мэй не дождалась новенькую игровую приставку. Зато теперь у неё тоже есть фритюрница.

«Столкнулся ли кто-нибудь с этой же проблемой?» — спрашивает у подписчиков Мэй в своём «твиттере».

Новинка от Sony PlayStation 5 уже доступна в России с 19 ноября.

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