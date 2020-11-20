Блогер из России показал, как бы могла выглядеть русская кибердеревня

Российский режиссёр и блогер Сергей Васильев в своём короткометражном фильме представил, как бы могла выглядеть русская деревня, если бы до неё дошли технологии будущего.
«Говорят, что Россия – технически отсталая страна, нет дорог, роботехника не развивается, ракеты не летают, а почта идёт слишком долго», – говорится в описании к видео.
Видео опубликовано на YouTube-канале birchpunk.
Первое же видео режиссёра на YouTube собрало почти 300 тысяч просмотров. Пользователи хвалят автора за юмор и высокое графическое исполнение. «Невероятно. Пятиминутное видео лучше, чем весь современный российский кинематограф», – пишут пользователи.
Главную роль в короткометражке сыграл Сергей Чихачёв — российский сценарист, писатель, журналист, режиссёр, актёр и один из авторов культовой телепередачи о видеоиграх «От винта!».
Напомним, 10 декабря состоится релиз долгожданной игры Cyberpunk 2077.
- 20 ноября 2020
-
15:00
-
14:16
-
12:56
-
12:06
-
11:01
-
01:38
- 19 ноября 2020
-
23:00
-
22:20
-
19:55
-
19:45
-
18:13
-
16:35
-
15:00
-
14:33
-
12:58
-
12:45
-
10:32
-
00:08
- 18 ноября 2020
-
22:56
-
19:51
-
19:08
-
14:20
-
14:04
-
10:17
-
09:46
-
00:46
- 17 ноября 2020
-
23:32
-
20:00
-
18:00
-
17:31
-
15:11
-
14:43
-
12:35
-
10:58
-
10:17