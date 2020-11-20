Блогер из России показал, как бы могла выглядеть русская кибердеревня

Российский режиссёр и блогер Сергей Васильев в своём короткометражном фильме представил, как бы могла выглядеть русская деревня, если бы до неё дошли технологии будущего.

«Говорят, что Россия – технически отсталая страна, нет дорог, роботехника не развивается, ракеты не летают, а почта идёт слишком долго», – говорится в описании к видео.

Видео опубликовано на YouTube-канале birchpunk.

Первое же видео режиссёра на YouTube собрало почти 300 тысяч просмотров. Пользователи хвалят автора за юмор и высокое графическое исполнение. «Невероятно. Пятиминутное видео лучше, чем весь современный российский кинематограф», – пишут пользователи.

Главную роль в короткометражке сыграл Сергей Чихачёв — российский сценарист, писатель, журналист, режиссёр, актёр и один из авторов культовой телепередачи о видеоиграх «От винта!».

Напомним, 10 декабря состоится релиз долгожданной игры Cyberpunk 2077.