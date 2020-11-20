Вышел новый трейлер геймплея Cyberpunk 2077 на русском языке

CD Project RED представила геймплейный трейлер Cyberpunk 2077 на русском языке — из него игроки могут получше узнать о сюжете и познакомиться с системой развития персонажа.

Видео опубликовано на YouTube-канале Cyberpunk 2077.

Ранее разработчики продемонстрировали геймплей на Xbox One и Xbox Series X. Цель ролика — показать, что игра будет совместима как с новыми, так и со старыми консолями. Версия игры для консолей нового поколения выйдет «примерно в 2021 году» в виде бесплатного обновления.

Напомним, 27 октября авторы сообщили о переносе релиза игры с ноября на 10 декабря. Это был уже третий перенос с начала года. Игра должна была выйти 16 апреля, но выход отложили до 17 сентября. Последней датой релиза значилось 19 ноября. После переноса релиза разработчики сообщили, что им стали приходить сообщения с угрозами смерти.