Трёх школьников обвинили по уголовной статье из-за Minecraft

Задержанным ранее школьникам из Канска, Красноярский край, было предъявлено обвинение по статье 205.4 — «Организация террористического сообщества и участие в нём», сообщает Baza.
Школьников задержали летом 2020 года за рассекреченную силовыми службами переписку, где трое мальчиков якобы обсуждают запрещённую литературу, инструкции по производству самодельной взрывчатки, анархизм и так далее. Сначала дело квалифицировалось по статье УК РФ 205.3 — «Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности».
Однако позже стало известно, что школьники построили в игре Minecraft здание местного филиала ФСБ и планировали его там же взорвать. Следствие утверждает, что 14-летние подростки собирали взрывчатку для подрыва настоящего здания ФСБ и отрабатывали навыки на заброшенных стройках и пустырях.
Двое школьников, признавших вину, находятся под домашним арестом. Семьи подростков утверждают, что вину они признали под давлением следствия. Третий с предъявленными обвинениями не согласился и сейчас находится в СИЗО.
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