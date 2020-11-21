СЕО PlayStation: вероятно, эксклюзивы для PS5 появятся в 2022 году

Глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан поделился прогнозами о выходе эксклюзивных игр для новой консоли PlayStation 5.
«Сейчас в мире существует порядка 114 млн консолей PS4. Если смотреть на эту цифру, по сравнению с ней число игроков, которые перейдут на PS5, будет небольшим. Но для нас сообщество игроков PS4 по-прежнему будет наиважнейшим в 2020, 2021 и 2022 годах, потому что будет составлять большинство в сообществе всех пользователей PlayStation.
Традиционно, разработчики игр набирают обороты первые два или три года. Им нужно какое-то время, чтобы освоить новое железо и его возможности. Вероятно, уже в 2022-м мы увидим какие-то прекрасные новые игры и этот год станет таким же значимым, каким были 2015–2016 годы для предыдущего цикла консолей, когда начали выходить проекты, ставшие лицом того поколения", — приводит слова Райана ТАСС.
PlayStation 5 доступна в России с 19 ноября. Ранее стало известно, что ретейлеры испытывают недостаток поставок игровой консоли компании Sony.
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