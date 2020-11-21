Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Мододелы из Revolution Team представили трейлер к GTA Vice City 2

Мододелы из Revolution Team представили трейлер к GTA Vice City 2
Киберспорт / Другие игры 0

Команда моддеров из Revolution Team представила новый ролик, приуроченный к выходу GTA Vice City на движке Rage от Rockstar Games. Трейлер анонсировал дату выхода демоверсии игры — 5 декабря.

Проект называется GTA Vice City 2. Модификация перенесёт мир Vice City на движок от GTA 4. Разработчики обещают перенести весь оригинальный контент игры на движок Rockstar. Что будет показано в демоверсии игры, пока не сообщается.

Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале Revolution Team

Оригинальная GTA Vice City вышла 27 октября 2002 года для PlayStation 2 и 12 мая 2003 года — для персональных компьютеров. События игры происходят в вымышленном городе Vice City, прототипом для его создания стал город Майами.

Художник показал возможный вид главного героя GTA: Vice City, если бы игра вышла в 2020-м
Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020