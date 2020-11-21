Мододелы из Revolution Team представили трейлер к GTA Vice City 2

Команда моддеров из Revolution Team представила новый ролик, приуроченный к выходу GTA Vice City на движке Rage от Rockstar Games. Трейлер анонсировал дату выхода демоверсии игры — 5 декабря.

Проект называется GTA Vice City 2. Модификация перенесёт мир Vice City на движок от GTA 4. Разработчики обещают перенести весь оригинальный контент игры на движок Rockstar. Что будет показано в демоверсии игры, пока не сообщается.

Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале Revolution Team

Оригинальная GTA Vice City вышла 27 октября 2002 года для PlayStation 2 и 12 мая 2003 года — для персональных компьютеров. События игры происходят в вымышленном городе Vice City, прототипом для его создания стал город Майами.