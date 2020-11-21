В Сети появилось видео из Cyberpunk 2077 с рассказом о трассировке лучей

В Сети появился видеоролик, в котором специалисты из CD Project RED и NVIDIA рассказывают о трассировке лучей в одной из самых ожидаемых игр 2020 года — Cyberpunk 2077.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале NVIDIA GeForce

Рейтрейсинг ответит за реалистичные тени и отражения, а на версии для персональных компьютеров появится поддержка «умного» сглаживания DLSS на основе работы нейросетей.



Технология значительно улучшает картинку игры. Разработчики отметили, что в зависимости от времени суток пейзаж Найт-Сити действительно меняется: днём это серый город с естественным освещением, а ночью включаются неоновые вывески, которые раскрашивают улицы в яркие цвета.

Премьера игры ожидается 10 декабря 2020 года.