Фотосессии и продажа упаковок: как в России зарабатывают на PS5

Российские пользователи PlayStation 5 не успели освоить приставку, как уже нашли несколько интересных способов заработать на её покупке. Для этого они пользуются агрегаторами объявлений.

Так, некоторые предприимчивые поклонники консоли продают пустые коробки из-под PlayStation 5, другие же предлагают провести платную фотосессию с упаковкой или с консолью.

Объявления на одном из агрегаторов объявлений Фото: https://vgtimes.ru/news/72438-rossiyane-nauchilis-zarabatyvat-na-playstation-5-pri-pomoschi-aktivaci

Ещё один интересный способ окупить приставку — платная активация игр из каталога PS Plus. Примечательно, что после добавления игры в библиотеку её можно будет запускать и с PlayStation 4.

Объявления по активации игр из коллекции PS Plus Фото: https://vgtimes.ru/news/72438-rossiyane-nauchilis-zarabatyvat-na-playstation-5-pri-pomoschi-aktivaci

Продажи PlayStation 5 стартовали в России 19 декабря. Желающим предлагается два варианта покупки — версия с дисководом, а также версия без оптического привода.