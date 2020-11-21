Фотосессии и продажа упаковок: как в России зарабатывают на PS5

Российские пользователи PlayStation 5 не успели освоить приставку, как уже нашли несколько интересных способов заработать на её покупке. Для этого они пользуются агрегаторами объявлений.
Так, некоторые предприимчивые поклонники консоли продают пустые коробки из-под PlayStation 5, другие же предлагают провести платную фотосессию с упаковкой или с консолью.
Объявления на одном из агрегаторов объявлений
Фото: https://vgtimes.ru/news/72438-rossiyane-nauchilis-zarabatyvat-na-playstation-5-pri-pomoschi-aktivaci
Ещё один интересный способ окупить приставку — платная активация игр из каталога PS Plus. Примечательно, что после добавления игры в библиотеку её можно будет запускать и с PlayStation 4.
Объявления по активации игр из коллекции PS Plus
Фото: https://vgtimes.ru/news/72438-rossiyane-nauchilis-zarabatyvat-na-playstation-5-pri-pomoschi-aktivaci
Продажи PlayStation 5 стартовали в России 19 декабря. Желающим предлагается два варианта покупки — версия с дисководом, а также версия без оптического привода.
- 21 ноября 2020
-
16:54
-
16:38
-
16:23
-
16:14
-
12:10
-
11:20
-
09:58
- 20 ноября 2020
-
22:52
-
21:55
-
17:54
-
16:57
-
15:00
-
14:16
-
12:56
-
12:06
-
11:01
-
01:38
- 19 ноября 2020
-
23:00
-
22:20
-
19:55
-
19:45
-
18:13
-
16:35
-
15:00
-
14:33
-
12:58
-
12:45
-
10:32
-
00:08
- 18 ноября 2020
-
22:56
-
19:51
-
19:08
-
14:20
-
14:04
-
10:17