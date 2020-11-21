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Фотосессии и продажа упаковок: как в России зарабатывают на PS5

Фотосессии и продажа упаковок: как в России зарабатывают на PS5
Киберспорт / Другие игры 0

Российские пользователи PlayStation 5 не успели освоить приставку, как уже нашли несколько интересных способов заработать на её покупке. Для этого они пользуются агрегаторами объявлений.

Так, некоторые предприимчивые поклонники консоли продают пустые коробки из-под PlayStation 5, другие же предлагают провести платную фотосессию с упаковкой или с консолью.

Объявления на одном из агрегаторов объявлений

Объявления на одном из агрегаторов объявлений

Фото: https://vgtimes.ru/news/72438-rossiyane-nauchilis-zarabatyvat-na-playstation-5-pri-pomoschi-aktivaci

Ещё один интересный способ окупить приставку — платная активация игр из каталога PS Plus. Примечательно, что после добавления игры в библиотеку её можно будет запускать и с PlayStation 4.

Объявления по активации игр из коллекции PS Plus

Объявления по активации игр из коллекции PS Plus

Фото: https://vgtimes.ru/news/72438-rossiyane-nauchilis-zarabatyvat-na-playstation-5-pri-pomoschi-aktivaci

Продажи PlayStation 5 стартовали в России 19 декабря. Желающим предлагается два варианта покупки — версия с дисководом, а также версия без оптического привода.

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