HBO экранизирует The Last of Us

Медиагигант HBO решил экранизировать знаменитую игру The Last of Us. Анонс съёмок состоялся ещё в марте, однако тогда был риск, что картина не дойдёт до экранов.
«HBO делает предложение „The Last of Us“, — написано в официальном „твиттере“ НВО.
Разработкой шоу занимается постановщик сериала «Чернобыль» Крэйг Мазин и Нил Дракманн. Йохан Ренк займётся съёмками первого эпизода. Дракманн спросил у подписчиков, кого бы они хотели видеть в главных ролях.
Оригинальная The Last of Us была выпущена в 2013 году эксклюзивно для консоли PlayStation 3. В 2014 году была выпущена обновлённая версия игры для PlayStation 4 — The Last of Us Remastered. В декабре 2016 года было анонсировано продолжение под названием The Last of Us Part II, выход которого состоялся 19 июня 2020 года.
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