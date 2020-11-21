Sneaky проиграл девушке в номинации для косплееров на Esports Awards 2020

Бывший профессиональный игрок в League of Legends Закари Скудери, выступавший под псевдонимом Sneaky, проиграл в голосовании за лучшего косплеера года по версии Esports Awards 2020.

Победителем в номинации стала косплей-модель Glory Lamothe из Аргентины. Об этом сообщила пресс-служба конкурса в «твиттере».

Glory Lamothe — ведущая киберспортивных турниров. Несколько лет аргентинка увлекается косплеем. В основном специализируется на героях из League of Legends и Valorant. Среди ее самых узнаваемых образов — инженер-хакер Killjoy.

Церемония награждения Esports Awards 2020 проходит 20-21 ноября в онлайн-режиме. Организаторы определяют победителей в различных номинациях с помощью зрительского голосования и экспертного жюри.