Sneaky проиграл девушке в номинации для косплееров на Esports Awards 2020
Бывший профессиональный игрок в League of Legends Закари Скудери, выступавший под псевдонимом Sneaky, проиграл в голосовании за лучшего косплеера года по версии Esports Awards 2020.
Победителем в номинации стала косплей-модель Glory Lamothe из Аргентины. Об этом сообщила пресс-служба конкурса в «твиттере».
Glory Lamothe — ведущая киберспортивных турниров. Несколько лет аргентинка увлекается косплеем. В основном специализируется на героях из League of Legends и Valorant. Среди ее самых узнаваемых образов — инженер-хакер Killjoy.
Церемония награждения Esports Awards 2020 проходит 20-21 ноября в онлайн-режиме. Организаторы определяют победителей в различных номинациях с помощью зрительского голосования и экспертного жюри.
Россиянка Ольга Хаку поразила разработчиков игры Control косплеем на Джесси Фейден
- 21 ноября 2020
-
16:54
-
16:38
-
16:23
-
16:14
-
12:10
-
11:20
-
09:58
- 20 ноября 2020
-
22:52
-
21:55
-
17:54
-
16:57
-
15:00
-
14:16
-
12:56
-
12:06
-
11:01
-
01:38
- 19 ноября 2020
-
23:00
-
22:20
-
19:55
-
19:45
-
18:13
-
16:35
-
15:00
-
14:33
-
12:58
-
12:45
-
10:32
-
00:08
- 18 ноября 2020
-
22:56
-
19:51
-
19:08
-
14:20
-
14:04
-
10:17
Партнерский контент