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Мэддисон: консоли — развлечение для убогих. Только дегенерат будет фоткать себя с PS5

Мэддисон: консоли — развлечение для убогих. Только дегенерат будет фоткать себя с PS5
Киберспорт 0

Российский видеоблогер и стример Илья Мэддисон раскритиковал консоль нового поколения PlayStation 5.

«Идиотов легко определить по фоткам с PlayStation 5. Только полный дегенерат будет фоткать себя с этим куском дерьма. У всех нормальных людей мощная пекарня, консоли — развлечение для убогих.

Своим примером докажу, что консоли не нужны, не покупая дерьмо этого поколения. Всё равно „Меланхолию“ Харуки Судзумии можно смотреть на чём угодно, как и играть в „Майнкрафт“ и „Сталкер“. Остальные развлечения — для плебеев», — написал Мэддисон на своей странице в «Твиттере».

Ранее Илья Мэддисон сравнил PlayStation 5 и Xbox Series X. Илья считает, что предыдущее поколение консолей не сильно уступает новому.

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