Лучшей командой года в киберспорте названа Team Secret, а лучшей организацией — G2 Esports

Объявлены итоги церемонии награждения Esports Awards 2020. Лучшим киберспортивным составом была признана Team Secret по Dota 2.

Команда Клемента Puppey Иванова одержала за лето и осень пять побед — на ESL One Birmingham 2020, BLAST Bounty Hunt, BEYOND EPIC, OMEGA League Dota 2: Europe Immortal Division и OGA Dota PIT Season 3. На последнем турнире — ESL One Germany 2020 — Team Secret заняла четвёртое место.

Остальные победители Esports Awards 2020:

Лучшая организация — G2 Esports

Игра года — League of Legends

Лучший издатель — Riot Games

Лучший игрок на ПК — Михал Nisha Янковски из Team Secret

из Team Secret Лучший тренер — Сонг Го Heen Ли из Team Secret

из Team Secret Персона года — Карлос ocelote Родригес

Лучший момент — Кан XANTARES Дурткардес на DreamHack Sevilla 2019

Церемония награждения Esports Awards 2020 прошла с 20 по 22 ноября в онлайне. Организаторы определили победителей с помощью жюри и зрительского голосования.