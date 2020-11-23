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Британского актёра раскритиковали за то, что он продал свою PS5 за £ 1,2 тыс.

Британского актёра раскритиковали за то, что он продал свою PS5 за £ 1,2 тыс.
Киберспорт 0

Джеймс Тейлор из реалити-шоу «Золотая молодёжь Челси» на следующий день после того, как Sony подарила ему PlayStation 5, продал консоль за 1200 фунтов стерлингов, потому что новая консоль ему не понравилась, сообщает Cybersport.ru со ссылкой на портал Video Games Chronicle.

Учитывая большой дефицит консолей на старте и что многие игроки изо всех сил пытаются хоть как-то заполучить PS5, поступок актёра назвали неуважительным.

Один из пользователей написал: «Он получил консоль, чтобы пропиарить её в «Инстаграме». И, наверное, он имеет полное право делать с ней что захочет, но он должен научиться ценить свои привилегии. Учитывая, что он богат, его поступок выглядит по-детски».

Как сообщается, актёр владеет Ferrari и частным самолётом.

Так как спрос превышает предложение, перекупщики пытаются на этом навариться. Так, например, первые покупали PS5 в России предлагают приобрести консоль за 300 тыс. рублей.

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