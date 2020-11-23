Бустер установил рекорд по пиковому онлайну среди русскоязычных стримеров на Twitch

На Twitch-канале стримера Вячеслава buster Леонтьева (почти 1,5 млн подписчиков) состоялся шоу-матч по CS:GO: команде Бустера во главе с самим стримером, Егором Кридом, Ваней StRoGo Шурпатовым, Сергеем des0ut Григоряном и Вадимом karavay46 Караваевым противостояла команда Братишкина во главе с Владимиром bratishkinoff Братишкиным, Максом shadowkekw Павловым, Максимом Stintik Шабановым, Татьяной Sindicsgo Грачёвой и Кириллом pokanoname.

Победу одержала команда Братишкина, а Бустер установил новый рекорд по пиковому онлайну среди русскоязычных Twitch-стримеров — за его трансляцией в пике наблюдало 122 тыс. зрителей. Точная цифра — 121 922 зрителя, сообщает аналитический сервис Streams Charts.

Запись трансляции опубликована на YouTube-канале Buster Rofls.

Предыдущий рекорд принадлежал Вадиму Evelone192 Козакову — стример с 1,2 млн подписчиков на Twitch сумел достичь показателя в 115 тыс. одновременных зрителей ещё в мае.