Магазин Videoigr.net: консолей PS5 пришло достаточно, мы отгрузили 99% оплаченных заказов

В то время как крупные российские розничные сети сообщают о задержках в поставках консолей PlayStation 5, специализированный интернет-магазин Videoigr.net рассказал «Чемпионату» о том, что 99% оплаченных предзаказов на их сайте были успешно отгружены.

«Задержки были незначительные — на данный момент мы отгрузили 99% оплаченных предзаказов, остальные ещё просто не забрали. Наш магазин находится в Москве и отправляет товары по всей России — все приставки были отправлены в период с 18 по 21 ноября включительно», — рассказал один из представителей магазина.



На вопрос, сколько консолей получил магазин, его представитель ответил, что консолей пришло достаточно для успешного запуска. Он добавил, что в дальнейшем проблем с поставками быть не должно: «Мы не ожидаем проблем. Предполагаем, что в ближайшее время приставок хватит всем».

Ранее руководитель SMM-отдела розничной сети «М.Видео» Николай Смирнов рассказал, что шансов на появление PlayStation 5 в свободной продаже до конца года очень мало.